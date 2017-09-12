Китай впервые тестирует коммерческую солнечную электростанцию

Первая в Китае коммерческая солнечная ТЭС начала работать в тестовом режиме, в рамках которого она будет передавать электроэнергию в сеть до конца этого года, сообщает агентство "Синьхуа".

Проект получил название "Дэлинха" в честь городского уезда, в котором он расположен. Солнечная электростанция разместилась на территории провинции Цинхай на северо-западе Китая, ее оператором является корпорация CGN (China General Nuclear Power Corporation).

ТЭС была впервые запущена в пробную эксплуатацию 31 августа, все оборудование станции функционировало в штатном режиме, заявили в CGN на этой неделе.

Проект был утвержден Государственным управлением по делам энергетики КНР в 2016 году, его установленная мощность составляет 50 МВт, что сопоставимо с объемом энергии, генерируемым за счет сжигания 60 тыс. тонн угля в год.

Источник в CGN заявил "Синьхуа", что на электростанции "Дэлинха" солнечный свет отражается на центральный коллектор для нагревания воды, полученный в результате этого пар подается на турбину, которая генерирует электричество. Такая технология вводится в коммерческую эксплуатацию в Китае впервые.

Китая стремится довести доли электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых ресурсов, до 20% к 2030 году.