Минфин предостерегает профильный комитет Рады от регистрации законопроектов об отмене полноценной работы СМКОР

Министерство финансов Украины призывает комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики воздержаться от регистрации законопроектов, направленных на возможную отмену полноценной работы автоматической системы остановки регистрации налоговых накладных (НН), имеющих признаки фиктивности.

Согласно сообщению на сайте Минфина, такие действия могут поставить под угрозу автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

"Сейчас система мониторинга рисков с НДС предупреждает схемы и неправомерное возмещение его, которые раньше приводили к миллиардным потерям из бюджета", – говорится в сообщении ведомства.

По данным Министерства финансов, пиковый период остановки налоговых накладных пришелся на время внедрения системы и уже миновал. С начала работы системы доля остановленных НН сократилась в 4,5 раза. По состоянию на 8 сентября остановлено 0,3% налоговых накладных/расчетов корректировки.

Минфин также отмечает снижение количества предприятий, которые подпадают под критерии риска, с 6,476 тыс. в период с 1-15 июля до 337 предприятий на 1-8 сентября.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла о разработке законопроекта о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных до конца года. По ее словам, для этого комитет проводил консультации с Государственной фискальной службой (ГФС).

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с апреля 2017 года – в тестовом режиме, с июля - в штатном заработала автоматическая регистрация НН в Едином реестре налоговых накладных. Однако Государственная фискальная служба (ГФС) получила право отказа в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

По данным ГФС, нововведение позволило дополнительно начислить в бюджет 3,5 млрд грн со времени работы системы в штатом режиме и 7 млрд грн – в тестовом. Количество заблокированных НН на 1 сентября ГФС оценила в 0,5% от всех поданных накладных.

При блокировании налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС обязана в течение пяти дней после приема документов принять решение о регистрации или нерегистрации налоговой накладной/расчета корректировки. Отказ в регистрации можно обжаловать в течение 10 дней.