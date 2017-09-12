"Укрзализныця" планирует в течение 1,5-2 лет провести еще одну эмиссию еврооблигаций

ПАО "Укрзализныця" планирует в течение ближайших полутора-двух лет провести новую эмиссию еврооблигаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. главы правления ПАО Евгений Кравцов презентуя стратегию развития "Укрзализныци" в Киеве во вторник.

"Одним из шагов для повышения экономической эффективности работы "Укрзализныци" является подготовка к проведению новой эмиссии еврооблигаций. Среднесрочно на перспективу полутора-двух лет мы планируем провести эмиссию еврооблигаций", - сказал он.

По словам Е.Кравцова, этот инструмент является эффективным именно из-за низкой стоимости.

"Исходя из того, что государство не имеет планов приватизации и проведения IPO "Укрзализныци", еврооблигационный инструмент является выгодным"- констатировал Е.Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн, со сроком обращения пять лет.

Еврооблигации "Укрзализныци", вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Министерством финансов Украины после утверждения Международным валютным фондом (МВФ) новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд. В рамках реструктуризации евробондов "Укрзализныци", в отличие от суверенных и гарантированных государством еврооблигаций, не требуется списание основной суммы долга.