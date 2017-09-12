ОЭС Украины технически готова к отопительному сезону

Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины в части технической подготовки и проведения ремонтных кампаний готова к отопительному сезону 2017/2018 гг., сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в соцсети Facebook.

"Ремонтная кампания завершена еще не на всех тепловых блоках, но они идут в графике и никаких проблем с технической точки зрения готовности энергосистемы по оборудованию магистральных сетей и по генерации не ожидается", - сказал он.

В то же время В.Ковальчук обратил внимание на недостаточные запасы угля перед стартом отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ страны, хотя на сегодня они больше, чем год назад.

По его словам, за последние годы страна научилась работать в условиях подвоза угля из внешних источников, а не только накопленных запасов и собственной добычи. В частности, генкомпании предоставили графики импорта антрацита и наращивания добычи углей газовой группы на протяжении осени-зимы 2017/2018 гг.

"При условии выполнения этих обязательств генерирующими компаниями мы не ожидаем никаких проблем и этого достаточно, чтобы обеспечивать стабильную работу энергосистемы прямо сейчас и иметь определенный запас на будущее", - отметил В.Ковальчук.

В целом глава НЭК оценивает необходимость страны в угле, необходимом для прохождения отопительного сезона в 14 млн тонн (из них - 3,3 млн тонн антрацита), что на 2 млн тонн больше, чем в отопительном сезоне 2016/2017 гг.

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Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 4 по 11 сентября сократились на 7,9% (на 127,3 тыс. тонн) – до 1 млн 487,3 тыс. тонн, на складах ТЭЦ – на 3,4% (на 10,2 тыс. тонн) – до 286,6 тыс. тонн.

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отмечал, что снижение в июле-августе запасов угля на складах ТЭС связано с прохождением летнего пика потребления электроэнергии и проведения плановых ремонтов на блоках атомных электростанций (АЭС) в рамках их подготовки к работе зимний период.

В сентябре ДТЭК ожидает прибытия в Украину четвертого и пятого балкеров с суммарными 150 тыс. тонн антрацита из ЮАР. В целом компания в ЮАР законтрактовала 675 тыс. тонн угля.

В свою очередь "Центрэнерго" ожидает прибытия в страну в сентябре одного судна из США с 62 тыс. тонн антрацита. В целом контракт предусматривает до конца года поставку 700 тыс. тонн антрацита из США.

ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.