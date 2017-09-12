Экономика

11:44 12.09.2017

НБУ поддерживает создание в Украине института финансового омбудсмена

Национальный банк Украины поддерживает проект закона №2456-д, предполагающий создание для потребителей финуслуг института финансового омбудсмена, сообщила замглавы центробанка Екатерина Рожкова.

"Национальный банк поддерживает идею внедрения института финансового омбудсмена. С его помощью потребителям финуслуг станет значительно проще находить совместный язык с финансовыми учреждениями и решать различные конфликтные ситуации", - сказала она во время международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.

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Интерфакс-Украина
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