НБУ поддерживает создание в Украине института финансового омбудсмена

Национальный банк Украины поддерживает проект закона №2456-д, предполагающий создание для потребителей финуслуг института финансового омбудсмена, сообщила замглавы центробанка Екатерина Рожкова.

"Национальный банк поддерживает идею внедрения института финансового омбудсмена. С его помощью потребителям финуслуг станет значительно проще находить совместный язык с финансовыми учреждениями и решать различные конфликтные ситуации", - сказала она во время международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.