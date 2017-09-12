Экономика

10:47 12.09.2017

Кабмин рассмотрит проект госбюджета-2018 в пятницу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен на заседании правительства в пятницу, 15 сентября.

"В этом году 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент", - сказал он на брифинге после ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка во вторник.

Премьер отметил, что приоритетами госбюджета будет продолжение строительства дорог и продолжение реформ.

По его словам, в рамках реформы финансирование здравоохранения в 2018 году будет увеличено на 10 млрд грн.

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу правительство должно подавать проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ОЭС Украины технически готова к отопительному сезону

Большинство мелких банков докапитализировались до 200 млн грн, по 7-и идет верификация источника средств

Денежная масса в Украине в августе сократилась на 0,9%

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился

СБУ расследует продажу контрольного пакета "Мотор Сичи", добилась ареста судом 41% акций

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ поддерживает создание в Украине института финансового омбудсмена

Volkswagen к 2030г предложит электрические версии для всех 300 моделей автомобилей

Часть средств от перевыполнения доходов от таможни может быть направлена в Дорожный фонд в 2018 году – Гройсман

Air Berlin отменила десятки рейсов из-за заболевших пилотов

МХП планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га до 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Джинсы женские
РЕКЛАМА