Экономика

11:27 12.09.2017

Часть средств от перевыполнения доходов от таможни может быть направлена в Дорожный фонд в 2018 году – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает продление на 2018 год эксперимента по направлению перевыполнения доходов от таможни на строительство и ремонт дорог, в виде направления средств в Дорожный фонд.

"Что касается эксперимента, он был уместен тогда, когда был единственным источником финансирования", - сказал он в на брифинге после ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка во вторник.

Премьер отметил, что в 2018 году финансирование строительства и ремонта дорог будет осуществляться через Дорожный фонд, объем которого составит 40 млрд грн.

"Что касается эксперимента, мы будем смотреть, возможно, часть доходов таможни от перевыполнения мы направим именно в Дорожный фонд, это будет более системное решение. Будем советоваться с депутатами Верховной Рады Украины", - сказал В.Гройсман.

По его словам, в этом году для строительства дорог было "доступно около 30 млрд грн", однако премьер не готов сказать, какая часть этих средств будет реально потрачена.

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