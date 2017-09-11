МЭРТ планирует создать рабгруппу по вопросам статистики в сфере туризма и курортов

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украина планирует создать рабочую группу по вопросам статистики в сфере туризма и курортов.

Согласно соответствующему приказу ведомства от 23 августа, рабочую группу возглавит заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

В состав рабочей группы войдут, в частности, представители Госслужбы статистики, Госпогранслужбы и НБУ.

Рабгруппа будет проводить анализ результатов исследований туристического рынка, принимать участие в разработке и внедрении системы сателлитного счета в сфере турима и курортов, рекомендованного Всемирной туристической организацией, изучать данные, предоставленные центральными и местными органами власти, а также операторами мобильной связи и туристическими предприятиями.