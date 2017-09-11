Нефть дешевеет на опасениях роста запасов в США

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник на опасениях, что повышенная ураганная активность в США приведет к снижению спроса на продукты нефтепереработки и вызовет сильный рост запасов нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 кв в понедельник опустилась на $0,53 (0,99%) - до $53,25 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,27 (0,57%) - до $47,21 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение спроса на продукты нефтепереработки из-за штормов "Харви" и "Ирма" могут привести к рекордному росту запасов нефти в США.

Данные о запасах топлива в Штатах будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты ожидают, что отчет Минэнерго страны укажет на рост запасов нефти на минувшей неделе более чем на 7 млн баррелей при сокращении запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Тем временем влияние стихии на нефтедобычу оказалось сильнее, чем ожидалось, сказал аналитик сырьевого рынка BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Он также подчеркнул, что волатильность данных о запасах и добыче может быть повышенной.

Тем временем другой ураган, "Ирма", обрушившийся на Флориду в воскресенье, в понедельник утром ослабел до первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. В штате без электричества остались около 4,5 млн человек, порядка 6 тыс. АЗС закрыты.