Google подала апелляцию на решение Еврокомиссии о штрафе в 2,4 млрд евро

Американская компания Google подала апелляцию на решение Европейской комиссии о штрафе на рекордные 2,4 млрд евро, которое было принято в июне.

Тогда ЕК заявила о том, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping и дала Alphabet Inc., холдинговой компании Google, 90 дней на то, чтобы положить конец "незаконным действиям". Этот срок истекает 28 сентября. Google ранее заявляла о разочарованности решением Еврокомиссии и намерении подать апелляцию, отмечает MarketWatch.

Как сообщалось, согласно июньскому решению ЕК, если компания не выполнит ее требования, она может быть оштрафована на сумму, эквивалентную до 5% среднедневного оборота Alphabet.

Стратегия Google в плане развития сервиса покупок не ограничивалась привлечением клиентов за счет более высокого качества продукта по сравнению с конкурентами, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в июне. "Вместо этого Google использовала свое доминирующее положение на рынке поисковых систем, продвигая сервис Google Shopping в результатах поисковых запросов, перемещая на задний план конкурентов", - сказал она.

"То, что делала Google, является незаконным с точки зрения антимонопольного законодательства Евросоюза. Компания лишала другие компании шанса конкурировать с ней на равных условиях и внедрять инновации. И, что еще более важно, Google лишала европейских потребителей возможности выбора услуг", - отмечала Вестагер.

Незаконные действия Google способствовали существенному росту посещаемости сайта Google Shopping в ущерб конкурентам и европейским потребителям, говорилось в заявлении ЕК.

Так, с момента использования незаконных практик посещаемость сервиса Google Shopping в Великобритании выросла в 45 раз, в Германии - в 35 раз, во Франции - в 19 раз, в Нидерландах - в 29 раз, в Испании и в Италии - соответственно в 17 и 14 раз. При этом конкурирующие сервисы столкнулись с длительным снижением посещаемости, отмечают в ЕК.

"Штраф, наложенный Еврокомиссией на Google, учитывает продолжительность и тяжесть допущенных компанией нарушений. В соответствие с действующими положениями о штрафах, его размер основан на объеме выручки, полученной компанией от работы сервиса покупок в 13 европейских странах, где были зафиксированы нарушения", - говорится в сообщении регулятора. Цена акций Alphabet в ходе торгов в понедельник на бирже Nasdaq повышается на 1,1%.