Экономика

17:34 11.09.2017

Индонезия в августе увеличила экспорт олова

Индонезия в августе увеличила экспорт олова на 4,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж в прошлом месяце составила 6 тыс. 480,788 тонны против 6 тыс. 205,87 тонны в июле.

В стоимостном выражении экспорт металла увеличился на 7% и достиг $133,51 млн по сравнению с $124,76 млн.

Относительно августа 2016 года прирост поставок составил 1,9% (с 5 тыс. 378,57 тонны).

Крупнейшим рынком сбыта индонезийского олова с существенным отрывом от других стран остается Сингапур, куда в прошлом месяце было поставлено 2,21 тыс. тонн металла на сумму $45,16 млн. Далее следуют Япония - 990,9 тыс. тонн на $20,31 млн, Нидерланды - 942,8 тыс. тонн на $19,13 млн, Южная Корея - 570,4 тыс. тонн на $12,79 млн и Индия - 515,5 тыс. тонн на $10,47 млн.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером олова. По оценкам министерства торговли страны, перспективы разработки месторождений и производства этого металла в Индонезии остаются благоприятными на ближайшие несколько лет.

В 2016 году олово заняло второе место среди цветных металлов по темпам роста цен после цинка, поскольку спрос на него превышает предложение. Дефицит олова в мировых масштабах, как ожидается, сохранится в ближайшее время.

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