Товарооборот между Украиной и Францией в январе-июне вырос более чем до $1,1 млрд

Товарооборот между Украиной и Францией в январе-июне 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – более чем до $1,1 млрд, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с главой группы дружбы "Франция - Украина" Сената Франции Эрве Мореем (Herve Maurey) в Киеве в понедельник.

"Стороны отметили, что экономический рост Украины стал залогом оживления двусторонних отношений с Францией. Так, за первое полугодие товарооборот между государствами вырос на 15% и превысил $1,1 млрд", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на финальном этапе находится ряд важных инвестиционных проектов, таких как строительство совместно с французскими партнерами перегрузочного зернового комплекса в Одесском морском торговом порту, завода по переработке твердых бытовых отходов во Львове.

Поддержку власти Украины получило предложение французского энергетического гиганта Engie, являющегося поставщиком природного газа в Украину, построить солнечную электростанцию в Чернобыле (Киевская обл.).

"Киев уже предложил французским коллегам проект межправительственного соглашения о взаимном признании дипломов и надеется провести первое рабочее заседание украинских и французских экспертов по этому вопросу в столице Украины в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.