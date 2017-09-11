Экономика

17:28 11.09.2017

Товарооборот между Украиной и Францией в январе-июне вырос более чем до $1,1 млрд

Товарооборот между Украиной и Францией в январе-июне 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – более чем до $1,1 млрд, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с главой группы дружбы "Франция - Украина" Сената Франции Эрве Мореем (Herve Maurey) в Киеве в понедельник.

"Стороны отметили, что экономический рост Украины стал залогом оживления двусторонних отношений с Францией. Так, за первое полугодие товарооборот между государствами вырос на 15% и превысил $1,1 млрд", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на финальном этапе находится ряд важных инвестиционных проектов, таких как строительство совместно с французскими партнерами перегрузочного зернового комплекса в Одесском морском торговом порту, завода по переработке твердых бытовых отходов во Львове.

Поддержку власти Украины получило предложение французского энергетического гиганта Engie, являющегося поставщиком природного газа в Украину, построить солнечную электростанцию в Чернобыле (Киевская обл.).

"Киев уже предложил французским коллегам проект межправительственного соглашения о взаимном признании дипломов и надеется провести первое рабочее заседание украинских и французских экспертов по этому вопросу в столице Украины в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ГФС с начала 2017г перечислила 8,14 млрд грн на ремонт дорог

Рост цен в Украине обусловлен влиянием импорта и сезонными колебаниями

Зафиксирована незаконная деятельность на захваченных РФ буровых платформах в украинской зоне Черного моря

Порошенко подписал закон об освобождении от налогообложения выплат по ВВП-деривативам

Нафтогаз и Газпром не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ, окончательное решение вынесет Стокгольмский арбитраж, – Коболев

ПОСЛЕДНЕЕ

Индонезия в августе увеличила экспорт олова

Продажи шоколада в Японии активно растут

Citi намерен выпустить еще 4 выпуска кредитных нот под ОВГЗ на общую сумму более 1 млрд грн

ГТС Украины выполнит увеличенную до 315 млн куб. м заявку на транзит российского газа

"Нафтогаз" отклонил все заявки на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8021.html
РЕКЛАМА