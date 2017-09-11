ГТС Украины выполнит увеличенную до 315 млн куб. м заявку на транзит российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает готовность выполнить суточную заявку ПАО "Газпром" на транзит российского газа в Европу в объеме 315 млн куб. м, заменив остановленный на ремонт "Северный поток".

"За последние семь дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 млн куб. м. НАК "Нафтогаз Украины" готов обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - говорится в сообщении НАК.

При этом, по данным ПАО "Укртрансгаз", на пункте соединения газотранспортных систем Суджа, крупнейшем по объемам поступления газа из РФ, сегодня давление составляет 57 атм., что на 3 атм. ниже уровня, предусмотренного транзитным договором с "Газпромом".

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В НАК отмечают, что максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 млн куб. м в сутки, при этом в отличие от остановившегося на плановый ремонт "Северного потока" профилактические работы на ГТС Украины проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита.

"Поэтому украинский маршрут остается наиболее мощным и востребованным маршрутом для транспортировки газа в европейском направлении", - подчеркивают в "Нафтогазе".

По данным НАК, если в прошлом году "Северный поток" останавливался на профилактические работы на восемь дней, то в этом – на 11.

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

Украина в январе-августе 2017 года увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 23,4% (на 11 млрд 753,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 61 млрд 959,5 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за восемь месяцев составил 60 млрд 306,8 млн куб. м, в Молдову – 1 млрд 652,8 млн куб. м.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м. В состав ГТС также входит 12 подземных хранилищ газа страны.