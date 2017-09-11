МЭРТ разработает 5-летнюю стратегию развития автомобилестроения

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в ближайшее время намерено начать создание среднесрочной стратегии развития автомобилестроения на пять лет, предусматривающей максимальную локализацию производства в Украине, сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Она (стратегия – ИФ) будет предусматривать развитие украинского автопрома, создание рабочих мест в этой и смежных сферах производства. Задание – максимальная локализация производства автомобилей в Украине", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

С.Кубив сообщил, что в рамках поездки посетил завод "Богдан Моторс" в Черкассах, который поставляет автомобили для оборонных нужд.

"Это спецавтомобили двойного назначения, в том числе бронированные тактические авто, грузовые автомобили, полноприводные специальные (санитарные) авто и кузова унифицированного нулевого габарита.

Как сообщалось, по данным ассоциации "Укравтопром", в Украине в 2016 году было выпущено только 4,34 тыс. легковых автомобилей (на 23% меньше, чем годом ранее), производство автобусов сократилось на 64%, до 321 ед.

При этом в 2015 году автопроизводство в целом сократилось в 3,5 раза к 2014 году - до 8,244 тыс. транспортных средств (в 2014-м падение составило 43% к предыдущему году).

При этом созданные в Украине мощности позволяют выпускать автотранспортные средства как для внутреннего рынка, так и на экспорт, тогда как в настоящее время эти мощности загружены минимально, а заводы работают под потребности рынка.

В январе-августе текущего года производство легковых авто в Украине выросло на на 86% к аналогичному периоду 2016 года - до 4125 ед., в том числе выпускающий Skoda завод "Еврокар" нарастил производство на 65,3% - до 3650 ед, ЗАЗ выпустил 475 авто против 4-х за тот же период 2016 года.