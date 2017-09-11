"Укрзализныця" за год увеличила парк грузовых вагонов более чем на 4 тыс. ед.

Рабочий парк вагонов ПАО "Укрзализныця", благодаря активизации работы по ремонту грузовых вагонов и строительству новых, увеличился за год на 4304 единицы.

Как сообщила пресс-служба ПАО, по состоянию на 11 сентября 2017 года в рабочем парке 70,572 тыс. грузовых вагонов, тогда как на аналогичную дату 2016 года их было 66,268 тыс. единиц.

В частности, с начала 2017 года "Укрзализныця" капитальным ремонтом возобновила 19,342 тыс. вагонов. ПАО также продолжает строить грузовые вагоны на собственных заводах. Так, с начала года на собственных мощностях общества построили 1,182 полувагона, тогда как на протяжении 2016 было построено 370 полувагонов.

"В этом году мы начали масштабное за многие последние годы обновление парка грузовых вагонов, до конца 2017-го на собственных заводах построим 3000 полувагонов, - отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. Строительство нового подвижного состава происходит на Дарницком, Панютинском и Стрйыйском заводах.

Руководитель "Укрзализныци" напомнил, что сейчас через электронную систему публичных закупок ProZorro продолжается конкурс на приобретение 2,5 тыс. грузовых вагонов. Конечный срок подачи тендерных предложений 12 сентября. В прошлом году было приобретено у вагоностроительных предприятий Украины 650 полувагонов.