ГФС с начала 2017г перечислила 8,14 млрд грн на ремонт дорог

Государственная фискальная служба (ГФС) за январь-сентябрь 2017 года перечислила 8,14 млрд грн на ремонт и реконструкцию автодорог в рамках эксперимента по направлению на эти нужды половины сверхплановых таможенных платежей, сообщила ГФС на своем сайте.

Как свидетельствуют данные ведомства, с января по август в госбюджет поступило 196,3 млрд грн таможенных платежей, что на 12,2%, или 21,3 млрд грн превышает ожидания Министерства финансов. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года фактическими поступления выросли на 34,9%, или почти на 50,8 млрд грн.

В августе таможенные платежи составили 26,9 млрд грн, что на 5,2 млрд грн, или 23,9% больше показателей августа-2016.

Как отмечает ГФС, более 2 млрд грн, или 10% от суммы перевыполнения таможенных платежей направлено на реконструкцию и строительство таможенных постов.