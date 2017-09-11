Решение по руководителю Алчевского МК на НКТ не принималось

Решение об увольнении и назначении нового генерального директора ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК, Луганская обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), не принималось.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор ИСД Максим Завгородний в понедельник, существуют корпоративные процедуры при увольнении-назначении руководителя предприятия, в соответствии с которыми и будут решаться кадровые вопросы.

"Это больше вопрос взаимодействия с акционерами, вопрос корпоративного, но не операционного офиса. По назначению генеральный директор корпорации (Олег Мкртчан - ИФ) вынесет на утверждение. Но на сегодня это не очень актуально, пока Алчевский комбинат находится на консервации - в соответствии с приказом", - пояснил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что Тарас Шевченко, назначенный на должность гендиректора Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящего в группу "Метинвест", - уважаемый металлург.

"Он занимался поиском работы, и этот поиск увенчался таким результатом. Чисто по-человечески мы с Тарасом Григорьевичем (Шевченко - ИФ) общались. Я давно знал, что он в поиске", - констатировал М. Завгородний.

Отвечая на вопрос агентства о восстановлении производства на Днепровском металлургическом комбинате (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящем в корпорацию "ИСД", после почти четырех месяцев простоя, М.Завгородний выразил удовлетворение ситуацией на комбинате.

"По ДМК - комбинат функционирует, все идет по графику. За ДМК сегодня можно только порадоваться", - резюмировал исполнительный директор корпорации.

Как сообщалось, гендиректором ММК им. Ильича назначен гендиректор Алчевского меткомбината (АМК, Луганская обл.), входящего в корпорацию "ИСД", Т.Шевченко. В понедельник он представлен коллективу предприятия.

Работавший до этого гендиректором ММК им. Ильича Юрий Зинченко будет работать в операционном подразделении группы "Метинвест".

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Алчевский МК - предприятие с полным металлургическим циклом.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский и Днепровский меткомбинаты, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.