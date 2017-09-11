Экономика

15:45 11.09.2017

ICC Ukraine, ЕБРР и Укрэксимбанк 4 октября проведут форум по вопросам торгового финансирования

Ассоциация "Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine)" совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и государственным Укрэксимбанком (Киев) 4 октября проведут в Киеве Украинский форум по вопросам торгового финансирования на тему "Тенденции торговли между Украиной, Азией и странами Ближнего Востока".

Как сообщил вице-президент ICC Ukraine Игорь Гресь на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, в форуме примут участие представители правительства, Национального банка Украины, государственных и коммерческих украинских банков, азиатских и банков стран Ближнего Востока. Целевой аудиторией мероприятия являются специалисты по торговому финансированию банковского сектора, субъектов внешнеэкономической деятельности, транспортно-экспедиционных компаний, страховых и юридических компаний.

Цель форума - раскрыть основы международной торговли и финансов для расширения торговли на международных рынках, ознакомить с международными банковскими практиками по эффективному использованию инструментов торгового финансирования. Презентации докладчиков мероприятия будут сопровождаться интерактивными кейсами и моделированием ситуаций.

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