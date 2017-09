Канада проводит расследование в отношении цен на корейские трубы после жалобы "дочки" Evraz

Поставки стальных труб из Южной Кореи в Канаду по демпинговым ценам оказывают негативное влияние на внутренний рынок страны и бизнес канадских сталепроизводителей, в том числе - канадскую "дочку" Evraz.

Расследование CITT было инициировано Канадским агентством пограничной службы (The Canada Border Services Agency, CBSA) на основе поступившей жалобы от Evraz Inc. NA Canada и Canadian National Steel Corporation, сообщил Канадский трибунал по международной торговле (The Canadian International Trade Tribunal, CITT) по итогам проведенного предварительного расследования.

Согласно данным CBSA, демпинговая маржа стальных труб, произведенных в Южной Корее или ввозимых из этой страны, составила в 2016 году 58,2%, а объемы поставок не являются незначительными.

По утверждениям Evraz, которые приводятся в материалах CITT, начиная с 2015 года, а также в 2016 году в Канаде наблюдался существенный рост поставок южнокорейских труб, в результате чего местные компании не могут восстановить объемы продаж и повысить цены на выпускаемую продукцию. "Дочка" Evraz была вынуждена понижать цены на выпускаемую продукцию с целью сохранения объемов отгрузки, что оказало негативное влияние на показатель прибыльности компании. При этом Evraz опасается, что объемы поставок южнокорейской стальной продукции продолжат расти, усугубив негативный эффект для канадских производителей стали и стальной продукции.

Согласно данным CBSA, в 2015 году на Южную Корею приходилось 9,8% от общего объема импортируемой Канадой продукции, в то время как в 2016 году этот показатель уже находился на отметке 38%.

Окончательное решение по поводу ввода антидемпинговой пошлины на южнокорейскую стальную продукцию и ее размера CITT планирует опубликовать в январе 2018 года.

Evraz North America объединяет 6 производственных площадок, расположенных в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (Колорадо, США), а также в Реджине, Калгари, Камроузе и Ред Дире (Канада). Штаб-квартира компании находится в Чикаго, ежегодно дивизион производит более 5 млн тонн плоского, длинномерного и трубного проката для основных отраслей, в том числе инфраструктуры, обороны, энергетики и железных дорог.

Evraz NA является крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в зоне действия Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Американский дивизион Evraz обеспечил $28 млн EBITDA в 2016 году (2% по группе), во втором полугодии прошлого года оказался убыточным.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и Украине. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 30,76% через компанию Lanebrook).