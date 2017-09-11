Доллар ускорил подъем на фоне снижения рисков

Доллар в понедельник растет на фоне ослабления урагана "Ирма" и снижения опасений, связанных с ситуацией на Корейском полуострове.

Долларовый индекс ICE, учитывающий пары с валютами шести основных торговых партнеров США, повысился на 0,1%. Долларовый индекс WSJ, отслеживающий динамику доллара к корзине 16 валют, усилил подъем до 0,3%.

Японская иена, швейцарский франк и золото дешевеют на фоне ослабления спроса на защитные активы.

Евро к 15:08 кв в понедельник стоил $1,1998 по сравнению с $1,2036 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся к этому времени на 0,8% - до 108,66 иены. Евро в паре с иеной подорожал на 0,4% - до 130,36 иены.

По итогам прошлой недели доллар подешевел почти на 1,5% к евро и на 2,2% к иене.

Северная Корея не стала проводить новых баллистических испытаний в прошлую субботу, в годовщину основания страны, как того опасались западные эксперты.

Трейдеры ждут заседания Совбеза ООН по северокорейскому вопросу. По данным Reuters, проект новых санкций ООН в отношении КНДР не предполагает нефтяного эмбарго, но содержит положения об эмбарго на нефтяной и газовый конденсат.

Канадский доллар близок к максимуму за два года по отношению к доллару США в ожидании сильных данных о канадском рынке жилья.