Разработанные Нацкомфинуслуг изменения в положение о ЦБД Моторного бюро позволят сократить количество жалоб на 30%

Внесение изменений в Положение о единой централизованной базе данных (ЦБД) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) уменьшит количества жалоб от потребителей финансовых услуг на ненадлежащее исполнение обязательств страховщиками на 30%.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения о внесении изменений в положение о ЦБД, текст которого обнародован на сайте Нацкомфинуслуг.

Документ, в частности, предлагает обязать МТСБУ предоставлять регулятору информацию из ЦБД, вносить в базу данных сведения об утерянных и испорченных бланках полисов ОСАГО, уничтоженных бланках, признанных МТСБУ непригодными для дальнейшего использования, в срок не более двух рабочих дней с момента утраты, порчи или подписания акта уничтожения бланков.

Кроме того, члены МТСБУ должны вносить в ЦБД сведения о заключенных договорах ОСАГО оформленных на бланках полисов в срок не более двух рабочих дней с момента их заключения и "Электронный полис" в день регистрации.

Сведения об изменениях в заключенных договорах ОСАГО предоставляют страховщики - члены МТСБУ течение двух рабочих дней с момента подписания страхователем полиса с внесенными изменениями, если договор оформлен на бланке полиса, и в день регистрации страховщиком соответствующих изменений в базе данных МТСБУ - для внутренних электронных договоров страхования.

Информация о досрочном прекращении договоров предоставляется страховщиками - членами МТСБУ течение пяти рабочих дней с даты аннулирования, досрочного прекращения, переоформление договора, если полис оформлен на бланке, и в день регистрации страховщиком соответствующих изменений в базе данных МТСБУ - для внутренних электронных договоров страхования.

По подсчетам регулятора, временные затраты страховщиков по налаживанию и внедрению системы предоставления информации в ЦБД о заключенных электронных договорах ОСАГО, а также связанные с выполнением требований регуляторного акта, составят в первый год - 10 тыс. грн (интеграция с серверами ЦБД - 5 тыс. грн, интеграция с учетной системой страховщика - 5 тыс. грн) и в последующие годы - 2тыс. грн. в год.

При этом регулятор отмечает, что эти средства будут компенсированы в течение первого года внедрения регуляторного акта, поскольку в среднем в месяц заключается 4 тыс. договоров (в среднем 180 договоров в день). По экспертным оценкам МТСБУ из 56 его членов более 15 страховщиков уже заключают договора с применением информационно-телекоммуникационных систем. Следовательно, расходы для других участников рынка ОСАГО (для 41 страховщика) составят- 410 тыс. грн.

Среди положительных факторов принятия документа Нацкомфинуслуг называет уменьшение количества потерянных полисов ОСАГО (в 2016 году -27,7 тыс. шт.), изменения в показателях количества заключенных договоров, количества застрахованных лиц, общих размеров страховых платежей, страховых выплат и выплат возмещений на основе отчетности, которая будет подаваться страховщиками. Уменьшение показателя соотношения количества выявленных нарушений прав потребителей, урегулированных страховых случаев к количеству примененных со стороны Нацкомфинуслуг мер воздействия. А также сокращение регулятором бюджетных средств предусмотренных на государственное регулирование. В частности, подготовка, утверждение одного регуляторного акта о нарушении обходится государству 4,197 тыс. грн, реализация отдельного решение о нарушении регуляторного акта- 1,678 тыс. грн.