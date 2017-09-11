Минфин намерен упростить аграриям регистрацию налоговых накладных

Министерство финансов Украины планирует упростить процедуру подачи технологических карт при регистрации налоговых накладных для представителей агробизнеса, сообщило ведомство на своем сайте.

Технологические карты налогоплательщиков сельскохозяйственного сектора будет рассматривать автоматическая система мониторинга без рассмотрения Государственной фискальной службой (ГФС) в ряде случаев. Такой порядок рассмотрения предусмотрен для получателей бюджетных дотаций и налогоплательщиков, которые по состоянию на 31 декабря 2016 года применяли специальный режим налогообложения, сообщило ведомство.

Кроме того, новые правила рассмотрения технологических карт будут действовать в отношении собственников или арендаторов земельных участков общей площадью не менее 200 га и не меняли учредителя и директора предприятия с 1 января 2017 года.

К такому решению Минфин пришел в связи с тенденцией роста доли приостановленных налоговых накладных в налоговом секторе.

Как сообщалось, в начале августа решение внести такие изменения приняла совместная рабочая группа в составе представителей Минфина и ГФС.

Согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. В то же время ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

По данным ГФС, количество заблокированных налоговых накладных сократилось с 1,1% по состоянию за первую декаду июля до 0,5% по состоянию на 1 сентября (на 201 тыс.).