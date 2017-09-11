Экономика

14:07 11.09.2017

Аэропорты Лондона установили новые рекорды в августе

Лондонский аэропорт Хитроу, крупнейший в Европе, установил новые рекорды пассажирского потока в августе и за лето 2017 года в целом. Еще две воздушных гавани британской столицы - Гатвик и Станстед - также зафиксировали новые исторические максимумы в августе.

Как говорится в пресс-релизе компании-оператора Heathrow Airport Holdings Ltd., в прошлом месяце пассажиропоток вырос на 1,9% по сравнению с августом 2016 года - до 7,48 млн человек, что является лучшим результатом для августа и вторым в истории компании, уступая лишь июлю текущего года (7 млн 532 тыс. пассажиров).

Всего за июнь-август пассажиропоток составил 21,77 млн человек. За 8 месяцев 2017 года показатель вырос на 3,2%, до 52,14 млн человек.

Станстед сообщил об увеличении пассажиропотока в августе до 2,7 млн человек, Гатвик - до 4,9 млн человек.

Пассажирские перевозки на внутрибританских направлениях из Хитроу увеличились в августе на 6% в годовом выражении, в том числе благодаря новым рейсам Flybe в Шотландию. Кроме того, заметно (+7%) вырос пассажиропоток в страны Ближнего Востока.

Объемы грузоперевозок через Хитроу подскочили в августе на 13%, до 139 тыс. тонн, до самого высокого уровня в истории. Аэропорт обновляет этот рекорд 13-й месяц подряд. Наиболее быстрыми темпами в августе рос товарооборот со странами Латинской Америки (+30%).

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