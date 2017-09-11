Экономика

13:35 11.09.2017

Большинство из 454 тыс. прекративших в 2017 году деятельность ФЛП не занималось предпринимательством

Из 454 тыс. физических лиц-предпринимателей, подавших заявление о прекращении деятельности с начала 2017 года, 368,4 тыс. не осуществляли предпринимательскую деятельность в течение нескольких лет, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

"Это предприниматели, которые фактически находились на общей системе налогообложения и в последние годы не осуществляли предпринимательскую деятельность, не получали доходы и не платили налоги", – цитирует пресс-служба ведомства директора департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка в понедельник.

Как отмечает ГФС, такие предприниматели прекратили деятельность из-за изменений в законодательстве, предусматривающих уплату с начала года 22% единого социального взноса (ЕСВ).

По словам П.Дроняка, с начала 2017 года открылись 196 тыс. новых предпринимателей. Всего на упрощенной и общей системе налогообложения находится 1,65 млн физлиц-предпринимателей.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко в конце 2016 года подписал закон, который предусматривает с 1 января 2017 года уплату ЕСВ на уровне минимального страхового взноса (704 грн) даже при отсутствии хозяйственной деятельности и дохода.

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