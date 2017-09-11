Экономика

13:22 11.09.2017

Торговая миссия Украины начала работу в Дели

В Дели стартовала торговая миссия Украины, в рамках которой предусмотрены переговоры Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины с Министерством коммерции и промышленности, Министерством судоходства и Министерством сельского хозяйства Индии, сообщается на сайте Минэкономравзития.

"Эта миссия ориентирована на два сектора: сельское хозяйство, машиностроение и производство. Украинские товары в этих секторах очень конкурентоспособны на индийском рынке, и мы видим огромный интерес к украинскому бизнесу", – написала на своей странице в Facebook в понедельник Наталья Микольская, под председательством которой проходит миссия.

Как отмечает МЭРТ, главное задание торговой миссии – представить украинские товары и услуги на индийском рынке. В ее работе также принимает участие Офис по продвижению экспорта и представители украинского бизнеса.

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