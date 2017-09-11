Украина и Канада начинают формирование договорно-правовой базы для развития сотрудничества в космической сфере

Украина и Канада приступают к формированию договорно-правовой базы сотрудничества в космической сфере с учетом отрабатываемых планов расширения перспективного партнерства на мировом космическом рынке.

Как сообщила пресс-служба украинского космического ведомства, в ходе прошедшей на днях рабочей встречи главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павла Дегтяренко с послом Канады в Украине Романом Ващуком, была подтверждена взаимная заинтересованность в реализации потенциала двустороннего сотрудничества в космической сфере.

Как отмечается в сообщении, стороны отметили актуальность формирования договорно-правовой базы перспективного партнерства и высказались за целесообразность подготовки и подписания уже в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании между ГКАУ и Канадским космическим агентством о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы уже реализуемых с участием сторон космических проектов, а также планы перспективного сотрудничества на мировом космическом рынке.

Согласно сообщению, в ходе встречи канадская сторона одобрила меры ГКАУ по решению финансовых и организационно-технических проблем для завершения реализуемого с участием Канады проекта создания Национальной спутниковой системы связи (НССС) Украины и запуска первого украинского спутника связи "Лыбидь". Приоритетным направлением развития двустороннего перспективного партнерства в космической сфере определено создание на территории Канады стартового комплекса с участием частных компаний космической отрасли Украины и Канады.

Как сообщалось, в 2009 году ГКАУ и канадская MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь", MDA выступило головным подрядчиком по созданию системы. Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6 млн. Реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт. Созданный на платформе Express 1000HТ ОАО "Информационные спутниковые системы им.Решетнева" (ИСС, РФ) спутник, с лета 2014 года по желанию канадского генподрядчика находится на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе. Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, сроки запуска неоднократно смещались по техническим причинам. Согласно ранее озвученным ГКАУ данным, с целью обеспечения запуска в 2017 году, в начале года руководством Украины принято решение о дофинансировании проекта в связи с его удорожанием в новых условиях еще на $17 млн.

В марте этого года канадская Maritime Launch Services Ltd. (MLS) обнародовала планы по строительству в канадской провинции Новая Шотландия стартового комплекса для коммерческих запусков спутников при помощи украинской ракеты-носителя (РН) "Циклон-4М" разработки ГКБ "Южное" (Днепр). Компания планирует предоставлять услуги по доставке на низкую околоземную орбиту полезных грузов весом до 5 тонн, а также грузов до 3,35 тонн на солнечно-синхронную орбиту. Ориентировочная стоимость пуска составит $45 млн.

Первый пуск РН "Циклон-4М" в рамках проекта намечен на 2020 год, к 2022 году планируется обеспечивать не менее восьми пусков в год. Первое финансирование по программе, которую планируется реализовать на коммерческой основе, обеспечено в 2016 году одним из основателей MLS - американской UPC.