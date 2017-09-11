Holtec в 2023 г. начнет активную фазу строительства малых реакторов SMR-160 с возможностью локализации в Украине

Компания Holtec International (США) в 2023 году начнет активную фазу строительства малых модульных реакторов SMR-160, сообщил президент НАЭК "Энепргоатом" Юрий Недашковский на церемонии открытия нового завода компании в штате Нью-Джерси.

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Как сообщается, на сайте НАЭК "Энергоатом", Ю.Недашковский отметил, что ранее президент Holtec International Крис Сингх сделал предложение президенту Украины Петру Порошенко о создании в стране хаба с распространением в Европу, Азию и Африку малых модульных реакторов с локализацией производства и очень большого количества оборудования на украинских предприятиях.

Ю.Недашковский уточнил, что харьковский "Турбоатом" имеет в своей линейке турбины, которые подходят для SMR-160. Есть также возможность привлечь к проекту другие украинские предприятия.

Глава НАЭК также отметил, что начало процесса лицензирования SMR-160 ожидается уже в 2018 году.

По его словам, реакторы проекта SMR-160 маневренные, достаточно дешевые по сравнению с реакторами высокой мощности, могут сооружаться на небольших площадях и не требуют подвода мощных линий электропередач. Оценивая дальнейшие перспективы, он отметил, что потребность в малых модульных реакторах после 2025 года оценивается в целом примерно в один триллион долларов.

"Эти реакторы имеют повышенный уровень безопасности за счет того, что на них применяются пассивные системы безопасности, то есть, без насосного оборудования, арматурного и многое другое, что требует внешнего электроснабжения", - пояснил президент "Энергоатома".

Завод, построенный компанией Holtec в штате Нью-Джерси, сосредоточен, главным образом, на двух направлениях: производстве контейнерного парка для отработанного ядерного топлива, а также корпусов для малых модульных реакторов проекта SMR-160.

Как сообщалось, в июле 2017 года "Энергоатом" и Holtec обсудили перспективы лицензирования и строительства малых модульных реакторов SMR-160 в США, Украине и других странах.

В Holtec отметили возможность локализации на украинских предприятиях изготовления оборудования для SMR-160 и возможность производства в стране топлива для этих реакторов.

"Энергоатом" и Holtec сотрудничают в рамках проекта строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, а также в ряде других направлений.