Украине не нужны "варяги" – Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает против работы в украинской власти иностранных специалистов.

"Варяги - не нужны, потому что для них Украина - чужая территория, контракт, зарплата, а не посвящение. Если будет выбор между Украиной и глобальными интересами - лишь единицы из них выберут нас. И это спрогнозировать невозможно", - написал министр на своей странице в сети Facebook.

В.Омелян в своем посте также выступил за одинаковые условия для всех, без исключений.

"Не воровать - значит не воровать, справедливость суда - справедливость суда, каким бы некомфортным было его решением, идти вперед, применять новые технологии - а не успокаивать себя тем, что еще так никогда не было, да не было, а мы к тому же хорошо выращиваем зерно и хорошо поем", - написал он.

По его словам, власть должна делать то, что обещает, и обещать то, что думает.

"Я уверен и знаю, что возможен качественный скачок, а не продвижение по миллиметру. Но вопрос к каждому из нас - мы это действительно хотим? Персонально, а не вообще. Пока мы все думаем, мы отстаем, становимся дешевле, неинтересными. Пока мы все думаем, как найти компромисс, чтобы выжить, не придерживаясь общих правил - теряем на глазах", - резюмировал В.Омелян.

Как сообщалось, 10 сентября вечером лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской облгосадминистрации Михэил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и пять - Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

В транспортной отрасли Украины на руководящих постах задействованы иностранные специалисты: в ПАО "Укрзализныця" до недавнего времени был главой поляк Войцех Балчун, в Госагентстве автомобильных дорог руководителем является поляк, экс-министр транспорта Польши Славомир Новак, в ГП "Администрация морских портов" руководит латыш Райвис Вецкаганс. Если с В.Балчуном у В.Омеляна был конфликт, то о последних двух специалистах министр с критикой пока не отзывался.