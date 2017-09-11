Экономика

10:52 11.09.2017

Nord Stream остановился на плановый ремонт до конца следующей недели

Морской газопровод из России в Германию "Северный поток" остановился утром в понедельник с началом новых "газовых суток" на ежегодное плановое обслуживание, сообщают европейские газотранспортные операторы.

Ремонт продлится до 22 сентября. В это время будут проводиться планово-предупредительные работы не только на приемном терминале в Грайфсвальде, но и на компрессорной станции "Раделанд" (Radeland) газопровода OPAL.

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"Эти плановые работы по ежегодному техобслуживанию являются важной частью долгосрочной стратегии компании Nord Stream AG по управлению целостностью трубопровода с целью обеспечения безопасной и стабильной транспортировки природного газа по морской газотранспортной системе. Работы включают ежегодное техобслуживание механических компонентов, а также тестирование систем автоматики", - сообщала ранее компания Nord Stream AG.

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