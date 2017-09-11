Украинские предприятия в августе импортировали газ по средней цене $210,1/тыс. куб. м

Украинские предприятия в августе 2017 года импортировали газ по средней цене 5 тыс. 385,23 грн, или $210,11 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В январе-2017, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $229,51 (6032,85 грн), в феврале – $246,88 (6681,88 грн), в марте – $248,13 (6668,77 грн), в апреле – $232,17 (6235,39 грн), в мае – $208,38 (5506,82 грн), в июне - $213,7 (5565,76 грн), в июле – $214,5 (5566,23 грн).

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Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме того, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в августе 2017 года составила 9518,56 грн/тонна.

В январе 2017 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 10506,69 грн/тонна, в феврале – 10615,64 грн/тонна, в марте – 9802,72 грн/тонна, в апреле – 9916,33 грн/тонна, в мае – 9447,76 грн/тонна, в июне – 8717,53 грн/тонна, в июле – 9016,54 грн/тонна.