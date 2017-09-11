Фондовые индексы Европы снизились в пятницу и по итогам недели

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в пятницу на фоне безрисковых настроений инвесторов и завершили неделю в минусе, между тем японская иена, швейцарский франк, золото и наиболее надежные гособлигации подорожали.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,4%, до 373,99 пункта. По итогам недели индикатор потерял 0,7%.

"Европейские рынки оказались под давлением из-за общемирового неприятия риска", - констатирует старший рыночный аналитик London Capital Ипек Озкадерская.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,1%. Германский DAX почти не изменился.

Промышленное производство во Франции выросло в июле меньше ожиданий - на 0,5% относительно июня при консенсус-прогнозе 0,7%. В июле наблюдалось сокращение активности в сельском хозяйстве и нефтеперерабатывающей отрасли, сообщило французское статистическое ведомство Insee.

Вместе с тем по итогам II квартала промпроизводство во Франции повысилось на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев и на 3,1% в годовом выражении благодаря росту автопрома.

В Великобритании производство в перерабатывающей промышленности увеличилось в июле на 0,5%, тогда как эксперты ожидали повышения на 0,3%. Рост наблюдался впервые с начала 2017 года. Общий показатель промпроизводства вырос на 0,2%, на уровне ожиданий.

Акции крупнейшего европейского производителя лакокрасочных материалов Akzo Nobel подешевели на 0,6%. Компания заменила финдиректора и ухудшила прогноз прибыли на 2017 год.

Цена бумаг британской сети пабов Greene King рухнула на 15,7%, поскольку компания предупредила о сохранении трудностей в ближайшее время из-за ухудшения потребительского доверия, роста затрат и усиления конкуренции.

Котировки акций Hermes упали почти на 2,7%. Аналитики Societe Generale ожидали, что бумаги компании заменят Nokia в составе индекса CAC 40, однако провайдер индекса отдал предпочтение STMicroelectronics, акции которой подорожали в Париже на 0,7%.

Курсы ценных бумаг горнодобывающих компаний падают на фоне снижения цен на медь и другие цветные металлы: Antofagasta потеряла 3,7%, Glencore - 1,5%, BHP - 3,8%.

Рыночная стоимость швейцарской перестраховочной компании Swiss Re упала на 1,1% из-за опасений убытков в связи с ураганом "Ирма", опустошившим острова в Карибском море.