Фондовые индексы АТР растут в понедельник в отсутствие новостей из Северной Кореи

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне повышения спроса на рискованные активы в отсутствие данных о новых испытаниях ядерного оружия в Северной Корее.

Ранее азиатские СМИ сообщали о том, что в минувшие выходные КНДР должна была осуществить пуск баллистической ракеты, и тот факт, что этого не произошло, поддержал рынки, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил в ходе торгов на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.

"В целом настрой азиатских рынков позитивный, поскольку опасения трейдеров, как в отношении Северной Кореи, так и урагана "Ирма", ослабляются", - отмечает аналитик IG Group Цзиньи Пан.

Ослабление иены относительно доллара США поддерживает акции японских экспортеров в понедельник. Стоимость бумаг Toyota Motor подскочила на 1,4%, Mitsubishi Motors - на 1,1%, Sony - на 3,8%, Sharp - на 2,8%.

Акции южнокорейской Samsung Electronics подорожали в ходе торгов на 1,6%.

Также дорожают бумаги азиатских банков, показавшие существенное снижение цен на прошлой неделе. Стоимость акций австралийского Macquarie подскочила на 3% вслед за улучшением банком прогноза прибыли на первое финансовое полугодие.

Котировки акций китайских производителей электромобилей поднимаются в понедельник на информации о том, что власти КНР намерены установить крайний срок, до которого автопроизводители смогут продавать машины, работающие на традиционных видах топлива.

Бумаги BYD Co. выросли в цене на 4,2%, BAIC Motor - на 0,9%.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на усиление темпов роста как потребительских цен, так и цен производителей в Китае в прошлом месяце.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе 2017 года увеличились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,4% в июле, сообщило в субботу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Августовские темпы роста стали максимальными за 7 месяцев.

Цены производителей в Китае в августе выросли по итогам 12-го месяца подряд. Рост цен в годовом выражении составил 6,3% после 5,5% в июле, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем на 5,7%.