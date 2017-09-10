Экономика

15:58 10.09.2017

СМИ узнали о планах Apple представить юбилейный iPhone премиум-класса

Компания Apple в ходе презентации своих новых продуктов 12 сентября представит три версии смартфона - iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Об этом сообщает агентство со ссылкой на разработчика приложений и игр Стивена Тротона-Смита, который обнаружил в коде iOS 11 названия новых устройств.

Как ожидается, iPhone 8 и iPhone 8 Plus станут преемниками соответствующих седьмых моделей смартфона. iPhone X станет принципиально новой премиальной версией. Его называют самым важным продуктом компании за последние годы.

Дизайн устройства будет значительно отличаться. iPhone X будет оснащен OLED-экраном, улучшенными камерами и 3D-сканером распознавания лиц, с помощью которого можно будет разблокировать смартфон.

iPhone X станет юбилейным смартфоном для Apple - первую модель компания выпустила в 2007 году. Латинскую букву "икс" в названии можно также прочитать как римскую цифру 10.

12 сентября Apple устроит официальную презентацию своих новинок. Ожидается, что в США цены новые iPhone будут начинаться от $900 (более 51 тыс. рублей). Однако, как сообщала на этой неделе газета The Wall Street Journal, у компании могут возникнуть проблемы с поставками новых смартфонов сразу после презентации, так как из-за сложности сборки производство смартфонов началось на месяц позже, чем было запланировано изначально.

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