Экономика

13:32 09.09.2017

Директоры компаний, на которых реструктуризирован кредитный портфель ПриватБанка, оказались работники группы "Приват"

Директора и учредители 36 компаний, которые получили кредиты в ПриватБанке в рамках реструктуризации его кредитного портфеля, являются нынешним или бывшими работниками группы "Приват", рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

Как рассказал руководитель НАБУ в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном у субботу, в ходе реструктуризации в конце 2016 года задолженность по кредитам 193 старых заемщиков ПриватБанка была закрыта новым кредитам 36 заемщиков, у которых не было реальных залогов - только имущественные права на будущие поставки.

"Новыми кредитами 36 заемщиков в среднем на сумму 4-4,5 млрд грн закрыли задолженность из тела и процентов по кредитам 193 предыдущих заемщиков. Однако разница в том, что среди 193-х были, в частности, реальные залога - движимое и недвижимое имущество. Здесь же - только имущественные права на будущие поставки товара ", - рассказал А.Сытник.

Он отметил, что расследование продолжается, и 36 фирм-заемщиков сотрудники НАБУ будут "пальпировать", и процессу будет дана оценка со всех сторон: начиная с действий акционеров и заканчивая действиями работников Национального банка Украины и менеджментом ПриватБанка.

"Одним из аспектов расследования является то, что директора и учредители 36 компаний, которые получили кредиты в октябре-ноябре 2016, - это нынешние или бывшие сотрудники группы "Приват", от менеджеров нижнего звена и до технических работников предприятий, входящих в группу. Поэтому насколько настоящий этот директор, этот основатель, который получает в банке кредит на 4,5 млрд грн со 100%-м кредитным риском, ничем не обеспечен, кроме мифического договора поставки каких-то товаров, в объеме потребляемой всем государством за 2 3 года - мы можем только догадываться ", - отметил директор НАБУ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко подписал закон об освобождении от налогообложения выплат по ВВП-деривативам

Нафтогаз и Газпром не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ, окончательное решение вынесет Стокгольмский арбитраж, – Коболев

НАБУ и САП обыскали "Укрхимтрансаммиака" и задержали и.о. директора

Дефляция в Украине в августе составила 0,1%

Украина имеет потенциал роста транзита товаров через страну

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВТО рассматривается четыре спора между Украиной и Россией – Микольская

S&P изменило прогноз суверенных рейтингов Казахстана с "негативного" на "стабильный"

Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования социальных и гуманитарных сфер - Данилюк

Московский суд повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым

АМПУ заключила меморандум о сотрудничестве с китайской CHEC

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа звуковых карт
РЕКЛАМА