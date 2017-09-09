Директоры компаний, на которых реструктуризирован кредитный портфель ПриватБанка, оказались работники группы "Приват"

Директора и учредители 36 компаний, которые получили кредиты в ПриватБанке в рамках реструктуризации его кредитного портфеля, являются нынешним или бывшими работниками группы "Приват", рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

Как рассказал руководитель НАБУ в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном у субботу, в ходе реструктуризации в конце 2016 года задолженность по кредитам 193 старых заемщиков ПриватБанка была закрыта новым кредитам 36 заемщиков, у которых не было реальных залогов - только имущественные права на будущие поставки.

"Новыми кредитами 36 заемщиков в среднем на сумму 4-4,5 млрд грн закрыли задолженность из тела и процентов по кредитам 193 предыдущих заемщиков. Однако разница в том, что среди 193-х были, в частности, реальные залога - движимое и недвижимое имущество. Здесь же - только имущественные права на будущие поставки товара ", - рассказал А.Сытник.

Он отметил, что расследование продолжается, и 36 фирм-заемщиков сотрудники НАБУ будут "пальпировать", и процессу будет дана оценка со всех сторон: начиная с действий акционеров и заканчивая действиями работников Национального банка Украины и менеджментом ПриватБанка.

"Одним из аспектов расследования является то, что директора и учредители 36 компаний, которые получили кредиты в октябре-ноябре 2016, - это нынешние или бывшие сотрудники группы "Приват", от менеджеров нижнего звена и до технических работников предприятий, входящих в группу. Поэтому насколько настоящий этот директор, этот основатель, который получает в банке кредит на 4,5 млрд грн со 100%-м кредитным риском, ничем не обеспечен, кроме мифического договора поставки каких-то товаров, в объеме потребляемой всем государством за 2 3 года - мы можем только догадываться ", - отметил директор НАБУ.