В ВТО рассматривается четыре спора между Украиной и Россией – Микольская

На сегодняшний день во Всемирной торговой организации рассматривается четыре спора между Украиной и Россией: в двух из них Украина выступает истцом, а еще в двух – ответчиком, сообщила первый торговый представитель Украины Наталья Микольская в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA).

По ее словам, в одном из украинских исков речь идет о железнодорожном сообщении и вагонах: в этом деле украинская сторона продвинулась дальше всего, решение по нему ожидается в апреле 2018 года.

"Российская сторона сознательно затягивает процесс разнообразными процессуальными ловушками, начиная с назначения арбитров. К сожалению, РФ не дает нам возможности двигаться так быстро, как мы хотим", – указала Н.Микольская.

Второй иск касается запрета транзита – это дело также двигается медленно.

"Мы с юридическими советниками, вовлеченными в это дело, достаточно много времени уделяем тому, чтобы избежать затягивания со стороны Российской Федерации. Потому что с точки зрения экономики и интересов государства это дело – сверхважное. Оно касается не только запрета транзита, введенного указом президента, блокирования транзита по ряду товаров в третьи страны, но также и запрета на основе решений Роспотребнадзора. Это фактически четыре большие группы обжалований", – отметила Н.Микольская.

В то же время, ВТО рассматривает иски, поданные Россией против Украины. По словам первого торгового представителя, первое дело касается антидемпинговых мер относительно импорта нитрата амония. Сейчас это дело находится в стадии рассмотрения спора, решения можно ожидать не ранее первого квартала следующего года.

Второе дело – комплексный иск РФ против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений, в том числе – мер по противодействию агрессии.

"Иск действительно комплексный, он касается большого количества ограничений у разных сферах, которые Украина ввела в ответ на ту или иную агрессию РФ. Начиная от военной и заканчивая культурной сферами", – отметила Н.Микольская, напомнив, что 19 июля в рамках этого дела достоялись консультации с РФ.

"Я думаю, что все дела, споры между Украиной и Россией имеют системный интерес для всех членов ВТО. Потому что вопросы, которых мы в этих спорах касаемся, - это не вопросы ограничений со стороны РФ или Украины, это не вопросы ординарной торговли, это вопросы агрессии и противодействия ей. Поэтому они однозначно вызывают системный интерес", – заключила она.

Ранее ZN.UA писал, что инициированное Россией в рамках ВТО дело DS525 "Украина — мероприятия, касающиеся торговли товарами и услугами" может подорвать всю нынешнюю международную систему торгового права.

Москва оспаривает более десяти законодательных и нормативных актов, принятых в течение последних трех лет украинским президентом, правительством, парламентом, министерствами и СНБОУ в отношении России (речь идет, в частности о запрете ввоза в Украину российских товаров, эмбарго на российские фильмы и телепрограммы и т.п.).

Отмечалось, что если Украина проиграет дело DS525, то вердикт ВТО отрицательно повлияет на политику государств, которые ввели санкции против России, и других стран. Однако, если выиграет - то проложит "черный вход" к ограничительным мерам для участников ВТО, желающих проводить протекционистскую политику.