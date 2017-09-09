Порошенко подписал закон об освобождении от налогообложения выплат по ВВП-деривативам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги" (законопроект №7052).

Как сообщается в субботу на сайте президента Украины, данный закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению.

"В частности, это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемых центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику", - сказано в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла это закон в целом 7 сентября 2017 года. За соответствующий законопроект №7052 проголосовало 236 народных депутатов.

"Этот законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс относительно уточнения налогообложения доходов нерезидентов, которые могут возникнуть в результате активного управления государственным долгом, в соответствие международной практике", - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в Верховной Раде.

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Подробнее: http://www.capital.ua/ru/news/98050-v-ukraine-segodnya-podorozhal-alkogol#ixzz4sAUWQmGgКак сообщалось, Кабинет министров Украины во время очередного заседания 23 августа одобрил внесение изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов нерезидентов от операций с государственными и гарантированными государством ценными бумагами, а также с облигациями местных займов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, положения Налогового кодекса не полностью охватывают вопрос налогообложения других доходов, которые могут быть получены иностранными инвесторами в государственные или гарантированные государством ценные бумаги, а также в облигации местных займов. В частности, если покупка или обмен таких ценных бумаг проходит за средства государственного или местных бюджетов, инвесторы могут получать доходы, которые не являются процентными или дисконтными. По данным Минфина, налогообложение таких доходов снижает инвестиционную привлекательность государственных ценных бумаг.

Ранее сообщалось, в октябре 2015 года, после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и EUR600 млн поддержали их реструктуризацию. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные деривативы, выплаты по которым в 2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны. В частности, если прирост ВВП за год будет ниже 3%, выплат по бумагам не будет. Если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.

Указанные условия по деривативам будут действовать только после того, как номинальный ВВП Украины достигнет $125,4 млрд (по итогам 2016 года ВВП Украины составил $91,7 млрд по текущему курсу НБУ). Помимо этого, в 2021-2025 гг. выплаты по деривативам будут ограничены 1% ВВП.