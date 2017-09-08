Московский суд повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым

Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины SGT5-2000E, поставленные в Крым, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

От истца поступило повторное заявление о принятии обеспечительных мер, в котором он потребовал наложить арест на четыре турбины, в связи с тем, что "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") проводит их монтаж.

Помимо ареста, немецкий концерн также потребовал запретить транспортировать, осуществлять монтаж, эксплуатировать, модифицировать, разбирать, иным образом использовать турбины. Кроме того, он просил суд запретить ответчику совершать сделки, направленные на отчуждение или возможное отчуждение, а также на любое обременение оборудования.

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Ранее Siemens подал иск в суд к структурам "Ростеха", одна из них - ООО "ВО "Технопромэкспорт", которая строит в Крыму две электростанции. На ТЭС были поставлены четыре турбины, произведенные на совместном с "Силовыми машинами" заводе Siemens в Санкт-Петербурге. Поставки в Крым турбин запрещены санкциями ЕС. Однако первоначально немецкий концерн произвел и поставил свое оборудования для строительства станции на Тамани, которое вело АО "ВО "Технопромэкспорт". Компания признана банкротом, турбины она продала ООО.

Немецкий концерн попросил суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки. Дело будет рассмотрено 18 сентября.

Siemens обвиняет "Ростех" в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму. В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что поставленное в Крым оборудование - российского производства. Турбины были сделаны на совместном с "Силовыми машинами" предприятии в Крыму и модернизированы с российскими ноу-хау, сообщал "Ростех".

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе. Станции должны быть запущены в мае-июне 2018 года.