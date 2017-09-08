Экономика

16:52 08.09.2017

Украина имеет потенциал роста транзита товаров через страну в 20 раз

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина имеет потенциал для увеличения грузовых перевозок речным транспортом в 10 раз, а максимально возможных перевозок товаров через территорию Украины, при благоприятных для транзита условиях, - в 20 раз, до $300 млрд.

"Мы видим большой потенциал развития речного транспорта, мы видим возможность 10-кратного увеличения перемещения грузов", - сказал В.Гройсман в ходе совместного с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинга в Одессе в пятницу.

Премьер напомнил, что Украина намерена с 2018 года уменьшить портовые сборы на 20%.

В контексте возможного роста перевозки товаров через территорию Украины В.Гройсман добавил, что работа в данном направлении уже ведется: речь идет о масштабной программе развития дорожного хозяйства, корпоратизации "Укрзализныци", либерализации доступа к авиационному, автомобильному, водному транспорту, железнодорожно-паромному сообщению.

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Интерфакс-Украина
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