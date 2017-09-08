Экономика

16:20 08.09.2017

Суд наложил арест на все имущество ЗАлКа

Суд по заявлениям прокуратуры Запорожской области и главного управления Национальной полиции в Запорожской области в качестве обеспечительной меры наложил арест на все имущество ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) в рамках уголовного производства по факту присвоения служебными лицами имущества предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры Запорожской области, ею принимаются меры относительно недопущения разворовывания имущества ЗАлКа.

"С целью недопущения разворовывания государственного имущества, уничтожения предприятия, следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество Запорожского алюминиевого комбината", - констатируется в информации прокуратуры, без уточнения названия судебной инстанции.

При этом отмечается, что в настоящее время в производстве следователя управления ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области находится криминальное производство, открытое в 2016 году по признакам ч.ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту присвоения служебными лицами ПАО "ЗАлК" имущества предприятия, которые нанесли ущерб в особенно крупных размерах - на сумму свыше 5 млн грн.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенное должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось, помимо данного производства Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры проводит расследование ситуации вокруг ЗАлКа, объявив о подозрении девяти членам международной преступной группировки, в том числе трем россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса ЗАлКа в интересах конкурентов из России.

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше $39 млн и более 100 млн грн.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акций.

Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

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