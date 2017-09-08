Цены на автогаз в сентябре могут опуститься до 15 грн/литр

Розничные цены сжиженного газа (СУГ) в сентябре установятся на уровне 14,5-15,5 грн/литр, прогнозируют в консалтинговой группе "А-95" (Киев).

По мнению экспертов группы, острая фаза дефицита такого топлива на рынке Украины уже пройдена.

"Рынок успокоили повышенные импортные поставки в объеме 105 тыс. тонн. Ключевую роль сыграл импорт российского транзитного газа из Беларуси, отдельные партии трейдеры ожидали в июне-июле", - говорит эксперт "А-95" Артем Куюн.

По данным группы, ощутимый вклад в наполнение рынка вносят морские поставки газа. "В сентябре наряду с перевалкой в Черноморске начнется импорт через Одессу. Этот комплекс обладает большим резервуарным парком, а также автоналивной эстакадой, что позволит накапливать большие партии СУГ и снизить нагрузку на дефицитный железнодорожный парк", - отмечают в "А-95".

В то же время, как и в августе, поставки сжиженного газа в сентябре будут проходить на фоне ряда неблагоприятных факторов. Так, по данным экспертов, до конца октября остается на ремонте Мозырский НПЗ (Беларусь) – крупный поставщик СУГ в регионе. На время проведения на территории Беларуси масштабных военных учений 14-20 сентября будет ограничено передвижение газовозов. Сильное влияние на ресурсную и ценовую ситуацию также оказывает ремонт железнодорожного полотна на белорусско-польской границе. Проведение ремонтных работ в первой декаде сентября значительно снизило поставки ресурса на ГНС, участвующие в перевалке российского и белорусского СУГ в Польшу и Украину.

"Эти факторы в сумме уже привели к росту котировок на пропан-бутан почти до $500/тонна (+33% с начала августа). Ожидается, что стоимость газа продолжит рост, как минимум, до середины сентября. Это окажет прямое воздействие на ценники всех ключевых поставщиков в Украину - России, Беларуси, Польши, Литвы и других стран Восточной Европы", - отмечают в "А-95".

По данным группы, наблюдается рост цен и на морские поставки: котировки в Средиземноморском регионе в сентябре выросли по сравнению с августом на 18%, до $475/тонна.

Крайне негативное влияние на ценообразование сжиженного газа оказывает и ослабление гривни.

"Ажиотаж и дефицит сняты с повестки дня, но остается вопрос высоких цен. Тенденции на внешнем рынке, напряженность в поставках и негативная курсовая динамика формируют оптовые цены в диапазоне 23-24 тыс. грн/тонна. В розничной сети мы ожидаем газ по 14,5-15,5 грн/литр", - резюмируют в "А-95".

Как сообщалось, "Полтавская газонефтяная компания", являющаяся одним из украинских производителей сжиженного газа, прогнозирует его нехватку на рынке страны до середины октября.