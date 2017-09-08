Экономика

15:48 08.09.2017

"Укроборонпром" планирует модернизацию танкового парка ВСУ до стандартов НАТО

Госконцерн "Укроборонпром" отрабатывает планы модернизации танкового парка ВС Украины до стандартов НАТО на основе реализуемого совместно с польской Zaklady Mechaniczne "Bumar - Labedy" S.A проекта модернизации польских Т-72 до натовской версии РТ-17, сообщила в пятницу пресс-служба госконцерна.

Как отмечается в сообщении, полученный украинским ОПК в масштабном и технологически сложном проекте создания отвечающей стандартам НАТО новой польской версии Т-72 – РТ-17 опыт, может быть успешно использован для решения задачи по обновлению до стандартов альянса парка украинских Т-72, Т-64, Т-80.

"Предприятия "Укроборонпрома", как только поступит соответствующий заказ от Министерства обороны, готовы разработать и за минимально короткий срок представить варианты модернизации отечественных танков Т-64, Т-72, Т-80, которые будут отвечать стандартам НАТО", - подчеркивает пресс-служба.

Согласно сообщению, функции интегратора масштабного проекта по обновлению парка украинской танковой бронетехники, готова взять на себя входящая в госконцерн госфирма "Укринмаш".

"Укринмаш" готов, в случае соответствующего заказа со стороны Минобороны, провести все работы для организации снабжения или лицензионного производства в Украине передовых электронных и других компонентов от стран-членов НАТО для модернизации украинской бронетехники", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укринмаша" Сергея Слюсаря.

По оценкам госконцерна, решение задачи по обеспечению обновленного танкового парка ВСУ боеприпасами нового стандарта планируется обеспечить в рамках готовящегося строительства в Украине нового завода боеприпасов по стандартам НАТО.

По некоторым оценкам, в рамках программы модернизации танкового парка ВСУ до стандартов НАТО по версии РТ-17, может быть модернизировано свыше 1 тыс. ед. бронетехники.

Как сообщалось, новая версия польского Т-72 – РТ-17, модернизированный в рамках совместного проекта "Укроборонпрома" и польской Zaklady Mechaniczne "Bumar - Labedy" S.A, презентована потенциальному заказчику в ходе проходящей 5-8 сентября в Кельце (Польша) международной оборонной MSPO-2017. Проведенная в рамках заключенного сторонами в апреле соглашения модернизация, включает замену пушки на натовский калибр 120 мм, а также обновление, в том числе, автоматов заряжания, двигателя, трансмиссии, систем управления огнем и динамической защиты танка. Ключевые системы обновленного Т-72 разработаны и изготовлены украинской стороной.

Ранее, в январе 2016 года "Укроборонпром" озвучил планы по участию в программе модернизации польских ОБТ РТ-91, являющихся лицензионной версией советских Т-72М1.

По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВС Польши находится более 700 ед. Т-72, из них свыше 200 ед. – танки РТ-91. Парк украинских Т-72 оценивается в около 400 ед.

Украина и Польша активизировали ВТС в новой геополитической ситуации и в настоящее время отрабатывают планы сотрудничества, в том числе, в области совместного создания высокоточного наземного вооружения, средств ПВО, беспилотной техники, совместной модернизации авиа- и бронетехники. В качестве перспективных направлений двустороннего ВТС рассматриваются также совместная модернизация вооружений на рынках третьих стран, а также совместное продвижение новых вооружений на рынок стран НАТО.

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