Украина должна увеличить свою конкурентоспособность в логистике - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина должна увеличивать свои возможности и конкурентоспособность в сфере логистики.

"Украина имеет уникальное географическое положение: мы имеем порты, границу с ЕС, соглашение о свободной торговле с нашими европейскими партнерами, мы развиваем нашу украинскую железную дорогу, которая с каждым годом будет все более надежным и качественным партнером для своих клиентов", - сказал В.Гройсман в ходе II Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия" в Одессе в пятницу.

Премьер отметил, что Украина увеличивает пассажиропоток в своих аэропортах.

Также он добавил, что Украина совместно со странами-партнерами может увеличивать свои транспортные возможности и конкурентоспособность в сфере логистики.

"Мы должны объединить возможности Украины с возможностями наших партнеров, которые присутствуют сегодня здесь, чтобы стать более качественными, более профессиональными в конкурентном мире. Украина имеет чрезвычайно большие возможности для роста перемещения товаров, мы можем нарастить свой потенциал, который может быть в 20 раз больше, чем мы имеем сегодня", - сказал В.Гройсман.