ДТЭК за 8 мес. увеличил добычу угля на 13,2%, до 15,2 млн тонн

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" в январе-августе 2017 года увеличили добычу угля (добывается только газовая марка) на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,2 млн тонн, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в рамках реализации программы по избавлению Украины от антрацитовой зависимости "ДТЭК" определил для себя украинский уголь как приоритетное топливо для производства электроэнергии, в связи с чем поставлена задача форсировано наращивать добычу угля марки "Г".

В пресс-службе напоминают, что с сентября 2017 года "ДТЭК" начал реализацию программы по снижению импорта угля, в частности, перевод блоков с антрацита на газовый уголь, обеспечение ТЭС углем украинской добычи и модернизация мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

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Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в январе-августе 2017 года, по оперативным данным, уменьшили добычу рядового угля на 9,4% (на 2,455 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 23,592 млн тонн.

В частности, ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" увеличил добычу рядового угля на 10,6% - до 13 млн 21,5 тыс. тонн, ООО "ДТЭК Добропольеуголь" – на 11,4%, до 1 млн 519,8 тыс. тонн, ОДО "Белозерская" – в 2,4 раза, до 619,3 тыс. тонн.

"ДТЭК" 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ. В частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.