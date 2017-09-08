Экономика

13:40 08.09.2017

Железные дороги Украины, Грузии и Азербайджана подписали меморандум о создании СП для оперирования паромами

ПАО "Укрзализныця", АО "Грузинская железная дорога" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сегодня, 8 сентября в Одессе подписали Меморандум о сотрудничестве по совместной эксплуатации постоянного железнодорожно-паромного сообщения для развития грузовых перевозок по маршруту ЕС - Украина - Черное море - Грузия - Азербайджан - Каспийское море - страны Азиатского региона с использованием паромов ПАО "Укрзализныця".

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", меморандум во время II Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия" подписали его глава Евгений Кравцов, генеральный директор - председатель совета директоров АО "Грузинская железная дорога" Мамука Бахтадзе и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Меморандум предусматривает создание совместного предприятия для оперирования паромами ПАО "Укрзализныця" для развития маршрута Балтийское море - Черное море - Каспийское море.

"Партнерство с нашими коллегами из Грузии открывает новые перспективы по реализации этого проекта. Для обеспечения конкурентных перевозок необходимо создать не только современную систему железнодорожных грузовых перевозок, но и организовать комплексную работу с использованием паромных переправ и наладить тесное сотрудничество между железными дорогами. Именно этому будет способствовать создание совместного предприятия для оперирования паромами", - отметил Е.Кравцов.

Отмечается, что стороны примут меры для создания совместного предприятия по эксплуатации железнодорожных паромов на участке Черного моря для эффективного сотрудничества по организации перевозок грузов по маршруту ЕС – Украина - Черное море – Грузия – Азербайджан - Каспийское море - страны Азиатского региона.

На балансе ПАО "Укрзализныця" находятся два парома "Герои Плевны" и "Герои Шипки". На сегодняшний день эти паромы получили свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Украины, на паром "Герои Шипки" получено свидетельство о минимальном составе экипажа.

Как сообщал на прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, паромная линия с участием частного партнера и использованием паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны", может быть запущена в работу в 2018 году. Он напоминал, что уже год как утверждена концепция Украины и Грузии о создании совместного предприятия с участием частного партнера для использования указанных паромов, которые должны курсировать из Черноморска.

Ранее, в мае 2017 года стало известно, что Азербайджанское Каспийское морское пароходство не исключает возможности покупки или аренды железнодорожных паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны".

По словам председателя правления азербайджанской компании Рауфа Валиева, правительство его страны поставило перед предприятием задачу наладить сотрудничество с Украиной в части скорейшей реализации проекта "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТКТМ).

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