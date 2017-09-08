Луганская ТЭС временно работает в режиме энергоострова из-за аварийного отключения ЛЭП

Луганская ТЭС с 09:56 пятницы вновь отключена от объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи 220 кВ "Луганская ТЭС – ПС Лисичанская", сообщила пресс-служба энергохолдинга "ДТЭК".

"До восстановления линии Луганская ТЭС ограничена по выдаче мощности: нагрузка снижена с 250 МВт до 85 МВт. В работе - энергоблок № 13. В связи с этим временно ограничена и поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что восстановительные работы уже ведутся.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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