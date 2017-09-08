Экономика

12:52 08.09.2017

ГПЗКУ поставит до 300 тыс. тонн зерновых китайской корпорации ССЕС к концу года

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) договорилась о поставке Китайской национальной корпорации машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС) нескольких партий зерновых общим объемом до 300 тыс. тонн до конца 2017 года.

"За последние два месяца мы провели ряд встреч с представителями китайской корпорации ССЕС. В частности, сегодня в ходе очередных переговоров обсудили потенциал развития торговых отношений между нашими компаниями и принципы "уникальности" нашего партнерства. Достигнута договоренность о поставке в адрес ССЕС до конца 2017 года нескольких партий зерновых, кукурузы и пшеницы общим объемом до 300 тыс. тонн", - цитируется в сообщении ГПЗКУ первый замглавы правления компании Виталий Шулежко.

Как сообщалось, китайская корпорация ССЕС заявила, что после смены руководства в ГПЗКУ в мае 2017 года торговые операции между сторонами приостановились.

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