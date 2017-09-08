Экономика

11:41 08.09.2017

Профильный комитет Рады внес в проект пенсионной реформы порядок зачисления стажа предпринимателей

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения внес в проект пенсионной реформы порядок зачисления страхового пенсионного стажа предпринимателям и проведение аудита Пенсионного фонда Украины.

"Была поддержана инициатива, поправка главы комитета Денисовой Людмилы, чтобы с 1 января 2028 года независимо от того, если человек имеет 40 лет страхового стажа, он идет на пенсию независимо от возраста", - сказал он в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По словам министра, комитет также одобрил зачисление в страховой пенсионный стаж период регистрации субъектом предпринимательской деятельности с 1998 по 2000 годы, с 1 января 2000 года до 31 декабря 2017 года – стаж будет учитываться по факту оплаты взносов в Пенсионный фонд, независимо от их размера, с 1 января 2018 года – стаж будет учитываться при условии оплаты минимального взноса или пропорционально оплаченной сумме, если она меньше минимального взноса.

Кроме того, в проект закона была внесена норма, что артисты могут выходить на пенсию по выслуге лет при 20 годах стажа, независимо от возраста.

В проект закона внесена норма о введении с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования и проведении аудита Пенсионного фонда в 2018 году.

"Законопроект существенно доработан, он в значительной мере отличается от того варианта, который правительство подавало в Верховную Раду", - сказал министр.

Как сообщалось, 6 сентября профильный комитет Рады рекомендовал принять в целом законопроект о пенсионной реформе с введением накопительной системы с 2019 года.

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