Экономика

10:54 08.09.2017

НКЦБФР зарегистрировала эмиссию акций "Укрзализныци"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 7 сентября приняла решение о регистрации выпуска акций ПАО "Укрзализныця", говорится в сообщении регулятора.

"Это историческое событие для нашей компании. Сегодня забираем сертификат о выпуске акций ПАО "Укрзализныця". Начинается новый этап реформ компании", - приводит "Укрзализныця" комментарий и. о. главы правления Евгения Кравцова.

Компания напоминает, что, согласно закону "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", 100% акций ПАО "Укрзализныця" закреплены в государственной собственности.

Согласно информации в госреестре, уставный капитал "Укрзализныци" составляет 229 млрд 879,115 млн грн, тогда как у НАК "Нафтогаз Украины" – 190 млрд 150,481 млн грн, ПриватБанка – 167 млрд 494,749 млн грн, "Энергоатома" – 164 млрд 875,664 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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