Экономика

10:27 08.09.2017

Кабмин Украины объявил конкурс на главу Госрыбагентства

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Государственного агентства рыбного хозяйства с должностным окладом в 13 тыс. грн.

Согласно распоряжению №611 от 6 сентября, документы от кандидатов на должность принимаются до 16:00 22 сентября 2017 года.

Конкурсный отбор начнется 10 октября 2017 года в 10:00 на ул. Прорезная, 15, в Киеве.

Должностной оклад для данной должности составляет 13 тыс. грн.

Кандидат на должность обязан иметь степень магистра, общий стаж работы не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий "А" или "Б", или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере - не менее трех лет.

Кандидат также обязан свободно владеть государственным языком, обладать знаниями в сфере профильного и бюджетного законодательства.

Кроме того, он обязан иметь такие навыки: установление целей, приоритетов и ориентиров, управление проектами, организация работы, видеть общую картину, иметь концептуальное и инновационное мышление, быть открытым, уметь вести деловые переговоры и проводить публичные выступления.

Как сообщалось, 30 августа правительство временно возложило обязанности главы Госрыбагентства на заместителя главы агентства - Андрея Кравченко.

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