Экономисты ждут подъема ставок ФРС в декабре и второй срок для Йеллен

Федеральная резервная система (ФРС) США повысит базовую процентную ставку на декабрьском заседании, полагает большинство опрошенных The Wall Street Journal экономистов.

Всего 5,4% респондентов ожидают подъема ставки в сентябре и 1,8% - на заседании, которое пройдет на стыке октября и ноября.

Три четверти респондентов сказали, что президент США Дональд Трамп должен выдвинуть нынешнего председателя американского ЦБ Джанет Йеллен на второй срок. Ряд экспертов отметили, что сохранение ее в этой должности успокоит рынки в период нестабильных времен.

Нынешний срок полномочий Дж.Йеллен на посту главы Федрезерва заканчивается 3 февраля 2018 года.

При этом свыше 63% экономистов выразили мнение, что глава Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs, имеет достаточную квалификацию, чтобы возглавить ФРС.

Г.Кону в начале августа стал рассматриваться аналитиками ведущим кандидатом на пост следующего председателя Федрезерва. В этом случае он стал бы первым за 40 лет председателем ФРС, не являющимся профессиональным экономистом.

"Не экономист - это хорошая идея", - полагает старший экономист UCLA Anderson Forecast Дэвид Шульман.

Ранее WSJ писала со ссылкой на источники, знакомые с ходом мыслей американского президента, что шансы Г.Кона на эту должность резко снизились после того, как он раскритиковал реакцию Д.Трампа на протесты в Шарлоттсвиле в ряде публичных выступлений, интервью и личных бесед.

В опросе WSJ, проходившем с 1 по 5 сентября, принимали участие 56 экономистов, хотя и не каждый из них ответил на все вопросы.